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        Haberler Gündem Politika Meral Akşener'den, Can Atalay kararına ilişkin açıklama | Can Atalay kimdir? - Güncel Gündem haberleri

        Akşener'den, Can Atalay açıklaması

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararıyla ilgili, "Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak, bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:20
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        Akşener'den, Can Atalay açıklaması
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa'nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti.

        "13. AĞIR CEZA KRİZİ ÇÖZMELİDİR"

        Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak, bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir.

        "HUKUKU DAHA FAZLA YIPRATMAYIN"

        Gelin, Türk Milleti'nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun. Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın. Anayasa'da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin. Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.

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        #meral akşener
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