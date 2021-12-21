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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Merkez'den ithalat ve ihracatçılara vadeli döviz satışı açıklamas
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Son dakika haberi Merkez'den ihracat ve ithalatçılara vadeli döviz satışı açıklaması

Son dakika... Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir. 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyuyla ilgili ayrıca paylaşılacaktır.

Son dakika: Merkez'den ithalat ve ihracatçılara vadeli döviz satışı açıklamas

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir. 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyuyla ilgili ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.

İHALELERE BANKALAR ARACILIĞIYLA KATILIM SAĞLANACAK

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir.

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletebilecektir.

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