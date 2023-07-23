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        Haberler Gündem 3. Sayfa Milas'ta orman yangını!

        Son dakika haberi Milas'ta orman yangını!

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:35
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        Milas'ta orman yangını!
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        Muğlanın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.

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