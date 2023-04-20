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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Mersin'de mobilya fabrikasında yangın! Biri itfaiye eri 4 kişi öldü! - Haberler
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Son dakika haberi Mobilya fabrikasında yangın! 4 kişi öldü!

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında başlayan ve yanındaki iki atölyeye de sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye eri 30 yaşındaki Nazmi Çelikkaya, tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiden, 3'ünün de cansız bedenine ulaşıldı. 1 işçinin arandığı öğrenildi

SON DAKİKA: Mersin'de mobilya fabrikasında yangın! Biri itfaiye eri 4 kişi öldü! - Haberler
DHA

Mersin Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki atölyeye de sıçradı.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR OLDU

DHA'da yer alan habere göre itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki ekipler duruma müdahale etti.

BİR İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Takviye ekiplerin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Çelikkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ PEHLİVAN: ÖZVERİYLE GÖREV YAPARKEN HAYATINI KAYBETTİ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan olay yerine gitti. Vali Pehlivan, "17.20 sıralarında Akdeniz ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bir işletmemizde yangın çıktı. Başta itfaiye olmak üzere AFAD, UMKE, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışması yapıldı. Tabi öncelikle yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. O sırada da yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten özveriyle görevini yaparken, orada hayatını kaybetti.

"4 KİŞİYE ULAŞILAMADIĞI BİLGİSİ GELDİ"

Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışması devam ediyor. Bir yandan da arama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle orada vatandaşlarımız varsa, onlara sağ ulaşmak istiyoruz ama bir şey söyleyemiyorum. Şu andaki bilgi, içeride 4 kişinin olduğu yönünde" dedi.

3 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, henüz bulunamayan 1 kişiye de ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

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