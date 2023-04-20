DHA

Mersin Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki atölyeye de sıçradı.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR OLDU DHA'da yer alan habere göre itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki ekipler duruma müdahale etti.

BİR İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ Takviye ekiplerin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Çelikkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ PEHLİVAN: ÖZVERİYLE GÖREV YAPARKEN HAYATINI KAYBETTİ Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan olay yerine gitti. Vali Pehlivan, "17.20 sıralarında Akdeniz ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bir işletmemizde yangın çıktı. Başta itfaiye olmak üzere AFAD, UMKE, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışması yapıldı. Tabi öncelikle yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. O sırada da yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten özveriyle görevini yaparken, orada hayatını kaybetti.

"4 KİŞİYE ULAŞILAMADIĞI BİLGİSİ GELDİ" Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışması devam ediyor. Bir yandan da arama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle orada vatandaşlarımız varsa, onlara sağ ulaşmak istiyoruz ama bir şey söyleyemiyorum. Şu andaki bilgi, içeride 4 kişinin olduğu yönünde" dedi.