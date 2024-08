Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 796'sı Irak'ın, 856'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1652 olmuştur." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'DE SÜREGİDEN SALDIRILARI

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de süregiden saldırılarına karşı tepkisini açıkça ortaya koyduğunu, bölgede geniş çaplı çatışmalara yol açma riski konusunda sürekli uyarılarda bulunduğunu söyledi.

İsrail'in, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve sorun daha büyük bölgesel felakete dönüşmeden saldırılarını bir an evvel durdurması gerektiğine vurgu yapan Aktürk, "Uluslararası toplum da 10 binlerce masum çocuğu öldüren ve bölgemizi felaketin eşiğine sürükleyen İsrail karşısında artık kararlı bir tavır takınmalı ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme 'Dur' demelidir. Ülkemiz, Gazze'de katliamın sona ermesi, Filistin devletinin kurulması ve bölgemizde kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla sürdürülen çabalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir." şeklinde konuştu.