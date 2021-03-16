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Son dakika! Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz törende "Muslera, 3 milyon 750 bin Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya indi. Müthiş bir indirim. Gerçek kaptanlık" derken Abdurrahim Aybayrak da "ABD'den teklif geldiğine şahidim ama Muslera, 'Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' diyerek reddetti" ifadelerini kullandı

Son dakika! Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Sarı-kırmızılılar, Muslera'yla senelik 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma imzalandığını KAP'a bildirdi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve takım kaptanı Fernando Muslera katıldı.

Törende yaptığı konuşmaya, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Erhan Önal’ın vefatı nedeniyle bütün camiaya başsağlığı dileyerek başlayan Mustafa Cengiz, "Muslera, yerli, yabancı, rakibimiz veya değil, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip saygınlıkları lafla, birkaç kelimeyle alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin saygısını kazanmış bir isim. Kaptan gibi kaptan. Sevdiğimiz bir insan. 10 yıldır bizimle. Ligde tek takımla 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. Aynı zamanda en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Sakatlık sürecinde yokluğunu şiddetle aradık. Bizim her şeyimiz Muslera. Kendisinden çok mutluyuz. Muslera, 3 milyon 750 bin Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya indi. Müthiş bir indirim" ifadelerini kullandı.

Muslera ile uzun zamandır görüştüklerini kaydeden Abdurrahim Albayrak ise şöyle konuştu:

"Benim sağ kolum Muslera. Pandemi döneminde Selçuk İnan ile birlikte iki kaptan olarak tüm futbolcularla maaşlarda indirim yapılması konusunda konuşmalarını rica ettim. 'Başta ben indirim yapayım, arkadaşlara öyle söyleyeyim' dedi. Bu bir duruştur. İki oyuncu katılmadı ama Muslera'nın rolünü asla unutmayacağım, camia da unutmasın. Amerika'dan ciddi teklif geldiğine şahidim ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım. Futbolu burada bırakmak istiyorum' dedi. Taraflı tarafsız herkesin gönlüne taht kuran bu hareketiyle tekrar Galatasaraylıların gönlüne taht kurdu. Aldığı paradan büyük fedakarlık yaptı ve anlaşmayı sağladık. Kendisine teşekkür ediyorum. Uzun yıllar burada kalmasını temenni ediyorum."

Yusuf Günay da Muslera'nın çok özel bir insan olduğunu vurgulayarak "İş ahlakı olan bir sporcu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilebilecek bir kişilik. Sözleşme uzatmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Kendisi Galatasaray'ın efsanesi olmuştur. Umut ediyoruz uzun yıllar hizmet etmeyi sürdürür." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY BENİM İKİNCİ AİLEM"

Galatasaray'da kalarak doğru bir karar verdiğini belirten Muslera, "Kulüpte 10. senem. Birçok başkan, yönetici, takım arkadaşıyla çalıştım. Hepsinin bana kattığı birçok şey oldu. Evim Uruguay'da 15 bin kilometre uzakta ama İstanbul ve Türkiye'de kendimi ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem. Sadece sporcu olarak değil, insanlık ve karakter anlamında da burada büyüdüm ve geliştim. Birçok başarılara imza attım. Bana gösterilen sevgi, saygı, yaklaşım beni çok etkiledi." yorumunda bulundu.

Transfer teklifi aldığını da doğrulayan Muslera, "Şu an en rahat hissettiğim yerde, evimdeyim. Daha farklı yerlerden teklif vardı. Belki bazı şeyler de olabilirdi ama ilk günden beri aklımda hep Galatasaray vardı. En baştan beri kafamda en ufak soru işareti yoktu. Çocuklarım da burada doğdu. Onlar da Türk sayılır. Üç sene daha bu güzel kulübe, bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda 2011'den bu yana forma giyen 34 yaşındaki Muslera, beşer Süper Lig ve TFF Süper Kupa ile 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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