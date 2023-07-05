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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstek şarkı yüzünden öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!
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Son dakika haberi Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz 'kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih S., tutuksuz sanıklar Jale E. ve Gözde G. ise delil yetersizliğinden beraat etti

Son dakika: İstek şarkı yüzünden öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!
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AA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanması sonucu ölümüne ilişkin yargılanan 5 sanıktan 2'sine 25'er yıl hapis verildi.

AA'da yer alan habere göre Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih S. ile tutuksuz sanıklar Gözde G., Jale E. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı milletvekilleri de izledi. Mahkeme Heyeti Başkanı, bir önceki celse savcılığın esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu hatırlatarak sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Tutuksuz sanık Gözde G., olay gecesi iki defa Şener'in fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldığını, maktulün kendisine ve arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdü.

Şener'in iki elini açarak üzerine geldiğini iddia eden Gözde G., "Onur Şener bize karşı küfür etti, aşağıladı, beni itekledi. Ben kendisini durdurmaya çalıştım ama ayıramadım. Eşim ayırmaya çalıştı, şiddet gördü. Eşim düştükten sonra ben de düştüm, kalktık sonra eşimin yanına gidip onunla ilgilendim." diye konuştu.

Gözde G., 9 aydır olayın aydınlanması için hukuk mücadelesi sürdürdüklerini belirterek, eşi ve kendisi hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Tutuksuz sanık Jale E. de Şener'in Ali Gündüz'ü tuttuğunu, Semih S.'yi de yolun ortasına fırlattığını, o sırada kendisinin de şoka girip bağırdığını söyledi. Jale E., olayla ilgisinin bulunmadığını, tanık olacakken sanık olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Semih S., esas hakkındaki savunmasına Şener'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak başladı. Semih S., olay anında kavgayı ayırmak için ne yapabileceğine dair cezaevinde çok düşündüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Onur Şener'in gelip İlker'e saldıracağını, İlker'in de gelip bardakla vuracağını ben öngöremedim. O anda bile içeriye girmeye çalıştım. Onur'a kötü bir şey yapmayı düşünmedim, bardak gelmesin diye araya elimi koydum, elim yaralandı. Benim Onur'a onun da bana yönelik müdahalesi olmadı. Göz göze bile gelmedik. İlker'i gördüm. İlker üzerine atladı. Olay bitti, 112'yi aradım. Elimden geleni yaptım. Ne yazık ki böyle kötü bir şey olması beni çok üzüyor. Çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Suçum, günahım yok. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum."

"BENİM GÖRDÜĞÜM, İLKER BARDAĞI VURDU"

Tutuklu sanık İlker Karakaş da olayın ardından çok düşündüğünü, yaşananları çok yönlü değerlendirdiğini ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu.

Karakaş, olay anına ilişkin şunları anlattı: "Onur'un yaptığı 'erkekler dışarı çıksın' anonsundan habersizdim. Sahne önüne geldim, şarkı söyledim. O bana küfür etti. Onur'un daha sahnenin önünde neden küfür ettiğini anlamadım. Aslında çok basit bir konu. Anons yapılmış da biz çıkmamışız. Sahnenin önünde 3 küfürlü laf var. Laf arasında 'erkekler dışarı çıkın' deseydi ben konuyu anlar, problemi çözerdim. 5 dakika içinde sarmaş dolaş olurduk. Onur'un problemi bilmiyorum. Ona rağmen dışarı çıktık. Onur'a yönelik pasif bir direniş göstermedim. Sahnede öfkesini gördüm.

Benim anlamadığım, biz dışarı çıktık, sen dışarı çıkıyorsun, geri dönüp bize saldırıyorsun. Kadınlara saldırması, ben buna hala anlam veremiyorum. Onur 2 metre, gözü dönmüş şekilde üzerimize saldırıyor. Bize saldıran bir adam vardı. Böyle bir adam üstünüze saldırınca elinizde ne varsa onunla kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım. Onur'un bize saldırması hiç öngöremediğim bir şeydi."

Tutuklu sanık Ali Gündüz de kavganın kadına şiddet nedeniyle çıktığını belirterek, Şener'in kadınlara sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını iddia etti.

Gündüz, o gece yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı: "Onur Şener'le hiçbir temasım yok. İçkimizi alıp dışarı çıktık. İçerde 20'den fazla tanık var. Eldeki yara bir şeyi ifade etmiyor. Elimdeki kesi yere düşmemden kaynaklandı. Ben masumum. Onur Şener gelirken eşim Gözde'yi itekledi. Onur, İlker'e yumruk savurdu. İlker sonrasında bira bardağını Onur'un kafasına vurdu, üst kısmında dağıldı. Ondan sonra eşim arada kalınca eşimi arkama almaya çalıştım. İlker ile Onur arasında arbede başladı. İki tarafı da ayırmaya çalıştım. Araya girmeye çalıştım. Benim gördüğüm İlker bardağı vurdu, bardağı vurduktan sonra ikisi birbirine girdi. Semih de içindeydi. Ben o esnada eşime odaklandım. Semih bir şey yaptı diyemem, ben sadece İlker'in vurduğunu gördüm. Olayda elimde bir bardak yoktu. Onur'u tanımıyorum. Suç kaydı var, darp olayları var. Ben masumum. Bugün bunun anlaşıldığını düşünüyorum. 8 aydır cezaevindeyim. Çok mağdur edildik. Beraat ve tahliyemi istiyorum."

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklara verilen cezada takdir indirimi uygulayarak cezalarını 25'er yıla düşürdü.

Mahkeme, sanıklar Semih S., Gözde G. ve Jale E.'nin de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlarına hükmetti.

ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

Duruşmayı takip etmek üzere Ankara Adliyesi'ne gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, nedeni bile belirsiz bir tartışma yüzünden genç bir müzisyenin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden Şener'in çevresinde sevilen, sayılan bir sanatçı olduğunu ifade eden Özdağ, "Ortada anlaşılması ve kabullenilmesi mümkün olmayan bir cinayet var. Bir toplumsal cinnet sürecinden geçerken onun bir yansımasını görüyoruz." diye konuştu.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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