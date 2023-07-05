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AA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanması sonucu ölümüne ilişkin yargılanan 5 sanıktan 2'sine 25'er yıl hapis verildi. AA'da yer alan habere göre Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih S. ile tutuksuz sanıklar Gözde G., Jale E. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı milletvekilleri de izledi. Mahkeme Heyeti Başkanı, bir önceki celse savcılığın esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu hatırlatarak sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Tutuksuz sanık Gözde G., olay gecesi iki defa Şener'in fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldığını, maktulün kendisine ve arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdü. Şener'in iki elini açarak üzerine geldiğini iddia eden Gözde G., "Onur Şener bize karşı küfür etti, aşağıladı, beni itekledi. Ben kendisini durdurmaya çalıştım ama ayıramadım. Eşim ayırmaya çalıştı, şiddet gördü. Eşim düştükten sonra ben de düştüm, kalktık sonra eşimin yanına gidip onunla ilgilendim." diye konuştu.

Gözde G., 9 aydır olayın aydınlanması için hukuk mücadelesi sürdürdüklerini belirterek, eşi ve kendisi hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Tutuksuz sanık Jale E. de Şener'in Ali Gündüz'ü tuttuğunu, Semih S.'yi de yolun ortasına fırlattığını, o sırada kendisinin de şoka girip bağırdığını söyledi. Jale E., olayla ilgisinin bulunmadığını, tanık olacakken sanık olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Semih S., esas hakkındaki savunmasına Şener'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak başladı. Semih S., olay anında kavgayı ayırmak için ne yapabileceğine dair cezaevinde çok düşündüğünü belirterek, şunları anlattı: "Onur Şener'in gelip İlker'e saldıracağını, İlker'in de gelip bardakla vuracağını ben öngöremedim. O anda bile içeriye girmeye çalıştım. Onur'a kötü bir şey yapmayı düşünmedim, bardak gelmesin diye araya elimi koydum, elim yaralandı. Benim Onur'a onun da bana yönelik müdahalesi olmadı. Göz göze bile gelmedik. İlker'i gördüm. İlker üzerine atladı. Olay bitti, 112'yi aradım. Elimden geleni yaptım. Ne yazık ki böyle kötü bir şey olması beni çok üzüyor. Çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Suçum, günahım yok. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum."

"BENİM GÖRDÜĞÜM, İLKER BARDAĞI VURDU" Tutuklu sanık İlker Karakaş da olayın ardından çok düşündüğünü, yaşananları çok yönlü değerlendirdiğini ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu. Karakaş, olay anına ilişkin şunları anlattı: "Onur'un yaptığı 'erkekler dışarı çıksın' anonsundan habersizdim. Sahne önüne geldim, şarkı söyledim. O bana küfür etti. Onur'un daha sahnenin önünde neden küfür ettiğini anlamadım. Aslında çok basit bir konu. Anons yapılmış da biz çıkmamışız. Sahnenin önünde 3 küfürlü laf var. Laf arasında 'erkekler dışarı çıkın' deseydi ben konuyu anlar, problemi çözerdim. 5 dakika içinde sarmaş dolaş olurduk. Onur'un problemi bilmiyorum. Ona rağmen dışarı çıktık. Onur'a yönelik pasif bir direniş göstermedim. Sahnede öfkesini gördüm. Benim anlamadığım, biz dışarı çıktık, sen dışarı çıkıyorsun, geri dönüp bize saldırıyorsun. Kadınlara saldırması, ben buna hala anlam veremiyorum. Onur 2 metre, gözü dönmüş şekilde üzerimize saldırıyor. Bize saldıran bir adam vardı. Böyle bir adam üstünüze saldırınca elinizde ne varsa onunla kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım. Onur'un bize saldırması hiç öngöremediğim bir şeydi." Tutuklu sanık Ali Gündüz de kavganın kadına şiddet nedeniyle çıktığını belirterek, Şener'in kadınlara sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını iddia etti.