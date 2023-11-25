Nilüfer Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Eczacıbaşı Dynavit üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde, turuncu-beyazlılar etkili servis ve hücum organizasyonuyla seti 25-9 kazandı. Milli pasör Elif Şahin akıl dolu pas dağılımı ve servisleriyle ön plana çıktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette, konuk ekip iyi servis karşılaması ve hücum organizasyonuyla durumu eşitledi. Setin sonunda turuncu beyazlılar etkili bloklarıyla rakibini durdurdu ve seti 25-21 kazandı.

Son sette geriden gelerek öne geçen turuncu beyazlılar, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki puan durumunu 28’e çıkardı. Aldığı 15 sayıyla kaptan Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 13 sayıyla milli smaçör Hande Baladın karşılaşmanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, 6 servis ve 9 blok sayısı elde etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Önal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Deniz, Eda Nazlı, Milenko, Beliz, Gicquel, Yordanova, Eylül (L), Lila, Kunzler, Merve Nur

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Alexa, Beyza, Boskovic, Simge (L), Defne

Setler: 0-3 (9-25, 21-25, -25)

Süre: 85 dakika (27,28,30)