AA

ÖSYM Başkanı Aygün: "KPSS ve diğer sınavlarımızda Covid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar" açıklamasında bulundu.