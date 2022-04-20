Otogardaki saldırı girişimi davasında karar çıktı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Yaşar Samur ve Ramazan Arslan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık İbrahim Zal ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre, bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları ve son sözleri alınan sanıklar ile avukatları beraat talep etti.

SON SAVUNMALARI DİNLENDİ

Sanık Ramazan Arslan olayla alakası olmadığını ifade ederek, "Çantada bomba olduğunu bilseydim sallaya sallaya gezmezdim. Bize çantayı veren kişi ortaya çıksa alakamız olmadığını o da söylerdi." dedi.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Aslan'ı "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis ve 80'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Yaşar Samur'a "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün ve "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 8 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, emniyet güçleri tarafından 28 Nisan 2021'de, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve civarında gerçekleştirilen denetimler sırasında Altıntepsi Mahallesi'nde taksiden inen iki kişinin şüpheli tavırlar sergilediği belirtilerek, Ramazan Arslan olduğu öğrenilen ve elinde siyah renkli spor bir çanta olan kişinin polislerin yaklaşması üzerine kaçtığı anlatılmıştı.

Yapılan takipte Arslan'ın çantayı Yeni Sokak'ta attığı aktarılan iddianamede, kovalamacanın ardından yakalanan Ramazan Arslan'ın attığı çantanın içinden sigara kutularının yanı sıra sert bir metal parçaya rastlanıldığı belirtilmişti.

Kovalamaca sırasında kaçan İbrahim Zal'ın otogarda bir otobüsün içinde yakalandığı anlatılan iddianamede, çantayı alacak Yaşar Samur'un da olayın ardından aranması devam ederken teslim olduğu bilgisine yer verilmişti.

Çantadaki 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı maddeyi sanık Zal'a teslim eden kişinin kimliğinin tespit edilemediği aktarılan iddianamede, Arslan ile Zal'ın PKK/KCK ya da başkaca bir silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakının olduğuna ilişkin tespit bulunmadığı, iki şahsı kurye olarak kullanan sanık Samur'un da herhangi bir örgütle irtibat ve iltisakına rastlanmadığı kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Yaşar Samur'un da "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.