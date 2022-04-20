Otogardaki saldırı girişimi davasında karar çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Otogardaki saldırı girişimi davasında karar çıktı! - Güncel haberler
ABONE OL

Son dakika haberi Otogardaki saldırı girişimi davasında karar çıktı!

Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda patlayıcıyla yakalanan ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" sucundan iki sanığa 3 yıl 4 ay hapis, bir sanığa ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sanık Yaşar Samur hakkında ayrıca "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Son dakika: Otogardaki saldırı girişimi davasında karar çıktı! - Güncel haberler
Otogardaki saldırı girişimi davasında karar çıktı!
0:00 / 0:00
AA

Son dakika... İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Yaşar Samur ve Ramazan Arslan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık İbrahim Zal ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre, bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları ve son sözleri alınan sanıklar ile avukatları beraat talep etti.

SON SAVUNMALARI DİNLENDİ

Sanık Ramazan Arslan olayla alakası olmadığını ifade ederek, "Çantada bomba olduğunu bilseydim sallaya sallaya gezmezdim. Bize çantayı veren kişi ortaya çıksa alakamız olmadığını o da söylerdi." dedi.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Aslan'ı "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis ve 80'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Yaşar Samur'a "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün ve "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 8 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, emniyet güçleri tarafından 28 Nisan 2021'de, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve civarında gerçekleştirilen denetimler sırasında Altıntepsi Mahallesi'nde taksiden inen iki kişinin şüpheli tavırlar sergilediği belirtilerek, Ramazan Arslan olduğu öğrenilen ve elinde siyah renkli spor bir çanta olan kişinin polislerin yaklaşması üzerine kaçtığı anlatılmıştı.

Yapılan takipte Arslan'ın çantayı Yeni Sokak'ta attığı aktarılan iddianamede, kovalamacanın ardından yakalanan Ramazan Arslan'ın attığı çantanın içinden sigara kutularının yanı sıra sert bir metal parçaya rastlanıldığı belirtilmişti.

Kovalamaca sırasında kaçan İbrahim Zal'ın otogarda bir otobüsün içinde yakalandığı anlatılan iddianamede, çantayı alacak Yaşar Samur'un da olayın ardından aranması devam ederken teslim olduğu bilgisine yer verilmişti.

Çantadaki 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı maddeyi sanık Zal'a teslim eden kişinin kimliğinin tespit edilemediği aktarılan iddianamede, Arslan ile Zal'ın PKK/KCK ya da başkaca bir silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakının olduğuna ilişkin tespit bulunmadığı, iki şahsı kurye olarak kullanan sanık Samur'un da herhangi bir örgütle irtibat ve iltisakına rastlanmadığı kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Yaşar Samur'un da "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Yurtta tepki çeken yasağa soruşturma başlatıldı
GÜNDEM Yurtta tepki çeken yasağa soruşturma başlatıldı
Giresun'da yol çöktü!
GÜNDEM Giresun'da yol çöktü!
Son dakika: Çöp kamyonunun altında feci son! - Güncel haberler
GÜNDEM Çöp kamyonunun altında feci son!
Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu için 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi
GÜNDEM İmamoğlu için 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi
Son dakika: Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması
GÜNDEM Bakan Akar: Birinci safha tamamlandı
Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor? Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatili 2022
GÜNDEM Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Soyunma kabininde hırsızlık iddiasına 10 yıl istendi
GÜNDEM Soyunma kabininde hırsızlık iddiasına 10 yıl istendi
Şentop: Sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım
GÜNDEM Şentop: Sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya ...
Son dakika: Balistik kask ve yeleği o kentimizde üretilmiş!
GÜNDEM Balistik kask ve yeleği o kentimizde üretilmiş!
Hac kuraları yapılacak mı? 2022 hac ve umre tarihleri ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!
GÜNDEM Hac kurası yapılacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.