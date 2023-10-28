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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 4 ölü!

        Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 4 ölü!

        Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:49
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        Korkunç kaza! 1 kadın ve 3 çocuk can verdi!
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        Muğla'da kaza, Gökova Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araç ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

        İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan otomobilde bulunan 1 kadın ve 3 çocuk araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü kadın ve yolcu olan 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Muğla
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