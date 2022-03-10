Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Pjanic için Napoli iddiası! Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic transfer oluyor. Barcelona'nın Napoli'den Koulibaly'yi almak istediği ve karşılığında Pjanic'i önerdiği iddia edildi

Pjanic için Napoli iddiası! Beşiktaş haberleri

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi.

Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi. İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'i önerdi.

Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Pjanic'in bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da belirtildi. Keza Boşnak orta saha, daha önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönmek istediğinin altını çizmişti.

Serie A'da Roma ve Juventus formaları da giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon euroya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i! Barcelona Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barca GS maçı şifresiz canlı yayın nasıl izlenir?
FUTBOL Aslan'ın 11'i
Xavi, Barcelona'da neyi değiştirdi? - Spor Haberleri
FUTBOL Xavi, Barcelona'da neyi değiştirdi?
Kuntz'dan Portekiz maçı ve aday kadro açıklaması
FUTBOL Aday kardo için ipuçları
Muhsin Bayrak kimdir, serveti ne kadar ve aslen nereli? Chelsea'yi satın almak isteyen Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak'ın hayatı ve serveti...
FUTBOL Muhsin Bayrak kimdir?
Benzema tarihe geçti - Devler Ligi'nde "hat-trick" yapan...
FUTBOL Benzema tarihe geçti
1. Lig'de 29. haftanın programı
FUTBOL 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor
Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip
FUTBOL Yıldızlara yakın takip!
Son dakika haberi | Hakem operasyonunun perde arkası... KAOS! Hangi hakemler gitti? İbrahim Yıldız yazdı...
FUTBOL Hakem operasyonu kaosa dönüştü
Real Madrid PSG maçı özeti izle Exxen! Real Madrid PSG maçı golleri izle! Şampiyonlar Ligi özetleri ve goller
FUTBOL Real Madrid PSG maçı özeti izle Exxen!
Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avrupa Ligi GS maçı nasıl, nereden izlenir?
FUTBOL Barcelona Galatasaray maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.