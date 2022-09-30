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Haberler Dünya Son dakika: Putin'in ilhak açıklamasına dünyadan ilk tepkiler - Güncel haberler
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Putin'in ilhak açıklamasına dünyadan ilk tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Putin; Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin artık Rusya’ya dahil olduğunu açıkladı. AB'den konuya ilişkin ilk açıklamada "İlhak tamamen yasa dışıdır. Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakını asla tanımayacağız" denildi. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, "Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını" belirtti.

Son dakika: Putin'in ilhak açıklamasına dünyadan ilk tepkiler - Güncel haberler
Putin'in ilhak açıklamasına dünyadan ilk tepkiler
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AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti.

Konsey açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, "Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını" belirtti.

Ukrayna'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN İLHAK KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Putin açıklamasında "Bu insanlar ortak gelecek için oy verdiler, o bölgelerde yaşayan herkes 91'de ayrılan insanlar, yeniden milli birliğimiz için tercih kullandılar. Devrimden sonra bizi bölen sınırlar vardı, 91'deki referanduma rağmen bizim büyük ülkemizi parçaladılar ve bunu sanki bir gerçek gibi sundular insanlara. Bunun artık bir önemi yok Sovyetler Birliği artık yok ve bugünkü Rusya'nın buna ihtiyacı yok. Milyonların tercihinden daha önemli bir karar yok. Tekrar hakiki, tarihsel anavatanlarına dönmek istediler. Batı'nın beni duymasını istiyoruz; Bu dört bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u tartışmayacağız. Ve buradaki otoriteler bu kararı görmeliler ancak bu şekilde barışçıl bir çözüme ulaşabiliriz. İnsanların özgür iradesinin tercihine saygı göstermiyorlar, ifade özgürlüğü üzerine konuşma yetkileri yok. Batılı elitler temel insan haklarını görmezden gelmiyorlar, dünyayı ikiye bölüyorlar. Ukrayna ve Batı Rusya Federasyonu'nun birliğini bozamayacak. Bugünkü Rus fobisi birçok açıdan biz kendi milletimize kendi milletimizi kolonileştirmediğimiz için oldu. Bunu da kuvvetli bir merkezli devlet kurabildiğimiz için yapabildik. Bizim dünyamızı, paramızı, gücümüzü aldılar şimdi biz bu hasarı bir şekilde telafi etmeye başladık. Donetsk halkı, Batı yıllardır oraya demokrasi getireceğiz diyor ama bu Batı'nın iki yüzlülüğü" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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