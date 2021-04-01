Güvenlik teklifi yeniden oylanacak 0:00 / 0:00

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Meclis'te dün reddedilen Güvenlik Soruşturması Teklifi'nin tekrar oylanması için oylama yapıldı. Buna göre, teklifin yeniden oylanmasına karar verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, oylama öncesi Güvenlik Soruşturması Teklifi gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.

"İDDİALAR MANİPÜLATİF"

Şentop yaptığı açıklamada, "Güvenlik Soruşturması oylaması Genel Kurul'da karar çıkarsa tekrar oylanır. Başkanlık Divanı İtiraz üzerine toplandı. İddialar manipülatif" ifadelerini kullandı.

Şentop, sözlerine şöyle devam etti: "Bu TBMM'de ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Daha önce de benzer şeylerle karşılaşılmış. İç tüzüğün 141.maddesinde başkan ile katip üyeler birlikte sayar diyor. Aralarında herhangi bir ihtilaf yoksa başkan sonucu açıklar diyor. Ama bir uyuşmazlık varsa, bu ihtilaf üzerine o zaman elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. Biz itiraz üzerine toplandık, tartışmalar manipülatif. Sorun olduğunu gördüğümde gereğini yaparım."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, TBMM'de yaşananları Habertürk TV'de değerlendirdi. Elitaş yaptığı açıklamada, "Biz iç tüzük ihlali olduğunu yönünde itirazda bulunduk. Başkan o sırada elektronik oylama yapması gerekirken, bu mecburiyeti ihlal etmiştir dedik" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da TBMM'de yaşananları, Habertürk TV'de değerlendirdi.