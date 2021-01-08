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Son dakika haberler... Rus Konsolosluğu'nun misafirhane köşkü tadilatında çalışan işçi ölü bulundu

İstanbul Sarıyer'de Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu misafirhanesi köşkünün tadilatında çalışan yabancı uyruklu bir işçi, odasında ölü olarak bulundu. Polisin incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Son dakika haberi: Rus Konsolosluğu'na ait binada gizemli ölüm! - Haberler
Rus Konsolosluğu'na ait binada gizemli ölüm!
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DHA

Olay, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nun Rus diplomatların konaklaması için kullanılan misafirhane köşkünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, köşkün tadilatında çalışan yabancı uyruklu bir işçi, odasından çıkmayınca arkadaşları odasına girdi. Arkadaşlarının odada hareketsiz yattığını ve ağzında kan olduğu gören işçiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri hemen odayı muhafaza altına alarak olay yeri inceleme polisine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri ölen işçi üzerinde ve odasında uzun süre incelemelerde bulundu. Polisin incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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