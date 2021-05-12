Çin'den yeni aşılar geldi

Sağlık Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına indiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların, kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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