Son dakika haberi Sahte ses operasyonu! 62 gözaltı, 42 tutuklama İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan "sahte ses" operasyonunda "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 42'si tutuklandı

İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari’de yapılan “sahte ses” operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık operasyonu hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL MERKEZLİ BURSA, KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA VE HAKKARİ’DE YAPILAN “SAHTE SES” OPERASYONUNDA ÖRGÜTLÜ OLARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEDİKLERİ TESPİT EDİLEN 6⃣2⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere,… pic.twitter.com/PCexyPHqnT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2023

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları, çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri ile düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları, örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları, örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edildi.

Şüphelilerden 42’si tutuklandı, 12’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.