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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samuray kılıçlı vahşette istenen ceza belli oldu
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Son dakika haberi Samuray kılıçlı vahşette istenen ceza belli oldu

Son dakika... İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Son dakika: Samuray kılıçlı vahşette istenen ceza belli oldu
Samuray kılıçlı vahşette istenen ceza belli oldu
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DHA

Son dakika... Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanık Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

DHA'da yer alan habere göre, anne Beyhan Cengiz de mütalaa katıldığını belirterek mahkeme başkanına "Dünyada kötülüğün gezdiği bu dünyada sahipsiz kalan kadınlara umut olmanızı istiyorum. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyin. Öyle bir ceza alsın ki örnek olsun. Bir daha bayanlara el kalkmasın" dedi. Sanık Boz ise mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek "Sadece pişmanım" dedi.

ADLİ TIP RAPORU DOSYADA

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda Başak Cengiz'in akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, celse arasında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini söyledi. Adli Tıp Kurumu raporuna karşı söz verilen Başak Cengiz'in aile avukatı Mustafa Tırtır, dosyada başka araştırılacak bir husus olmadığı düşüncesinde olduklarını belirterek, ATK raporları doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Başak Cengiz
Başak Cengiz

"PARA GÜÇLERİ VE HUKUK BİLGİLERİYLE YAVRUMU YEM ETMESİNLER"

Rapora karşı söz verilen Anne Beyhan Cengiz, sanığın annesinin hukukçu olduğunu ve maddi güçlerinin iyi olduğunu öne sürerek, "Para güçleri ve hukuk bilgileriyle yavrumu yem etmesinler. Buna izin vermeyin. Bakın sakin sakin beni dinliyor sanık, taşkınlık yapmıyor. Bunun neresi hasta" dedi. Anne Cengiz, ATK'dan gelen rapora katıldığını belirterek mahkemeden hükmünü açıklamasını istedi. Cengiz'in diğer aile üyeleri de rapora katıldığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"GÜNDE 12 SAAT ŞEYTAN BANA 'CİNAYET İŞLE' DİYOR"

Gelen raporlara karşı söz verilen tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ise "Önceki mahkemede ifadelerim geçerlidir. Günde 12 saat şeytan bana 'Cinayet işle, intihar et' diyor. Eğer cinayet işlemezsem şeytan beni öldürmekle tehdit ediyor. Siluetiyle beliriyor bana musallat oluyor" şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı ise "Şeytanın senle mesaisi 12 saat mi sonra ne yapıyor" diye sorunca sanık "Evet sonraki 12 saat uyuyorum" şeklinde cevap verdi. Başkan "Uykuda sirayet etmiyor öyle mi" diye soru yöneltince sanık "Evet, etmiyor" dedi.

Sanık avukatı söz alarak "Bizim davayı uzatma gibi bir derdimiz yok, tüm mesele adaletin tecelli etmesi" diye konuştu.

MÜTALAADAKİ BIÇAK DARBELERİNİ DUYAN ANNE CENGİZ FENALAŞTI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında geçimini babasından aldığı yardımlarla sağlayan sanık Can Göktuğ Boz'un suç tarihinde 60 santim uzunluğundaki samuray kılıcıyla ikametinden dışarı çıktığını belirtti. Sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesine göre de 'Direnci ve savunması daha az olacak şekilde değerlendirdiği bir kadını seçerek' Ankara'dan İstanbul'a geçici görevle gelen mimar Başak Cengiz'i savunmasız bir şekilde yürürken gördüğü belirtildi. Sanık Boz'un Cengiz'in önünden geçişini izlediği, arkasında kaldıktan sonra da çok kısa bir süre yürüyerek takip ettiği belirtilen mütalaada, sanık Boz'un herhangi bir duraksama ve iletişim içine girmeden samuray kılıcıyla maktulü 29 saniye boyunca 6'sı öldürücü nitelikte olmak üzere 12 adet kesici ve delici alet darbelerine devam ettiği vurgulandı. Savcının bu sözlerini duyan Anne Beyhan Cengiz gözyaşlarına hakim olamadı ve fenalaşarak duruşma salonundan akrabaları tarafından çıkarıldı.

KILICI SAKLAMA ZAHMETİNE GİRİŞMEKSİZİN EVİNE GİTTİ

Maktulün 'İmdat' seslerini duyan Kaan Ağca'nın yardım etmek için sanığa yaklaştığı, sanık Boz'un da "Yaklaşma sana da saplarım" dediği kaydedilen mütalaada, "Sanık Boz'un Başak Cengiz'i kesin kes öldürdüğünü anladıktan sonra kılıcını saklama zahmetine dahi girişmeksizin elindeki kılıçla doğrudan ikametine gittiği" ifadeleri kullanıldı.

Sanığın soruşturma aşamasında mutsuzluğu nedeniyle bir kadını öldürmek istediğini söylediği hatırlatılan mütalaada, kovuşturma aşamasında ise şeytanın kendisine intihar etmesini söylediği kaydedildi. Sanığın beyan değiştirmesiyle ilgili cezai sorumluluğunun olmadığı şeklinde anlaşılması için anlatıldığı kaydedilen mütalaada, sanığın beyanlarına itibar edilemeyeceği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada sanık Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca sanık Boz'un "Silahla tehdit" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"ÖYLE BİR CEZA ALSIN Kİ ÖRNEK OLSUN BİR DAHA BAYANLARA EL KALKMASIN"

Aile avukatları mütalaaya katıldıklarını belirtti. Anne Beyhan Cengiz de mütalaa katıldığını belirterek mahkeme başkanına "Kötülüğün gezdiği bu dünyada sahipsiz kalan kadınlara umut olmanızı istiyorum. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyin. Öyle bir ceza alsın ki örnek olsun. Bir daha bayanlara el kalkmasın. Hak ve adalet yerini bulsun" dedi.

"MÜTALAAYA KARŞI DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK SADECE PİŞMANIM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Boz, "Mütalaaya karşı diyeceğim bir şey yok. Sadece pişmanım" dedi.

Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep eden sanık avukatı, 'Sanığın cezai ehliyeti yoktur' şeklinde başka raporlar da olduğunu belirterek nihai raporun alınması için sanığın tüm raporlarının adli tıp üst kuruluna gönderilmesini talep etti.

CEZAİ EHLİYETİNE İLİŞKİN NİHAİ RAPOR İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın cezai ehliyetine ilişkin sanığın sağlık belgelerinin ve dosyaların Adli Tıp Üst Kurulu'na nihai kesin raporun hazırlanması için gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı 22 Nisan 2022 tarihine erteledi.

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