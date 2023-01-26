Bu rekor 1927'den beri devam ediyor!

DHA

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alınmıştı.

Tolgahan D.'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Tolgahan D., ile birlikte biri avukat 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Soruşturmada bugün, şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. adlı şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.