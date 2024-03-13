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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta acı kaza: 1 polis memuru şehit oldu - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Şırnak'ta acı kaza: 1 polis memuru şehit oldu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sırasında polis ekibi kaza yaptı. 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:51
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        Şırnak'ta acı kaza: 1 polis memuru şehit oldu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programı sırasında polis ekibi kaza yaptı. 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

        DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’deki programında, Şırnak’ta yaşanan trafik kazasında 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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