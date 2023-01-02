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Haberler Gündem AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu

AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti - Son Dakika Haberleri
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AA

İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle hava trafiğinde güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında bazı uçuşlar iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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