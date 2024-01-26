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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Sivas'ta otobüs kazası! Yaralılar var

        Son dakika haberi Sivas'ta otobüs kazası! Yaralılar var

        Sivas'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa Köyü yakınlarında içerisinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:38
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        Sivas'ta otobüs kazası! Yaralılar var
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        Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Sivas merkez ilçeye bağlı Asarcık köyüne cenaze için gelenlerin bulunduğu İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne ait otobüs, cenaze sonrası dönüş yolunda Kurtlapa köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi.

        Olay yerine ambulanslar ve kurtarma araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Otobüste 50 yolcu bulunduğu tahmin ediliyor.

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