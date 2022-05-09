Eltisini ağzından vurdu! Kıskançlık savaşı! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, geçtiğimiz perşembe günü saat 01.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi.

TABANCAYI ELTİSİNİN AĞZINA SOKTU

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde eltiler Ece Erdoğan (38) ve Sevtap G. (25) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden tabanca çıkartıp Ece Erdoğan’ın ağzına soktu.

Saldırıdan önce Ece Erdoğan.

VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saniyeler sonra silahı ateşleyen Sevtap G., eltisini vurduktan sonra tabancayı yere atarak hızla koşarak kayıplara karıştı.

Ece Erdoğan'ın tedavisi sürüyor.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplanan kalabalığı dağıttıktan sonra çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ece Erdoğan'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"BEN ONDAN DAHA GÜZELİM DİYE OLDU"

Erdoğan'ın polise verdiği ifadesinde, "Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu. Hem beni kıskanıyordu hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu" dediği öğrenildi.

KAÇAN ELTİYİ POLİS YAKALADI

Öte yandan, olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı yapılan inceleme sonrasında ele geçirdi. Kovanın da delil torbasına konulması sonrasında çalışmaları sürdüren Sarıyer polisi, eltisini vuran Sevtap G.’yi Kağıthane'de kıskıvrak yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan kadın, ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan elti Sevtap G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.