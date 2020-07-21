Süper Lig'in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor - Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.

Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:

24 Temmuz Cuma

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü

21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - DG Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar



17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir