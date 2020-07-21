Süper Lig'in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor - Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.
Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:
24 Temmuz Cuma
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
25 Temmuz Cumartesi
21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü
21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - DG Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
26 Temmuz Pazar
17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
— TFF (@TFF_Org) July 21, 2020
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