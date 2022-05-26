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Süper Loto sonuçları açıklandı 26 Mayıs 2022! Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

Süper Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

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26 MAYIS 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

2 - 9 - 11 - 20 - 39 -46

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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