Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da yakalandı

Son dakika haberi: Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da yakalandı - Gündem haberleri

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Habertürk Ankara

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon icra edilmiştir.

Yapılan operasyonla aralarında örgüt içerisinde 'Sözde Kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu toplam 16 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensubu yakalanmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. 25 Ocak 2023 günü yerel adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. "