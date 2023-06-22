Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İHA'da yer alan habere göre CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan, “Baş kaldırıyorum” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Öztrak, daha önce CHP’den istifa eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP’den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından disiplin kuruluna sevk edilişine ilişkin, “Baş kaldırıyorum” ifadelerini kullandı.
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