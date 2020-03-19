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TCMB'nin olağan genel kurulu ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu

son dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.

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