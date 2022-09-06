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Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 8 Eylül Perşembe günü Avrupa kupalarında oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA'nın açıklamasına göre, temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Temsilcimiz Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmandaki maçında ise İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Arkadiusz Wojcik ile Tomasz Niemirowski ise yardımcılık görevini üstlenecek.

G Grubunda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı karşılaşmada ise Hırvatistan'dan Fran Jovic görev alacak. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak.

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