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Son dakika haberi! Teröristlerin telsiz konuşması: Dronelar tam isabet vuruyor

Terörle mücadelede üst üste darbe alan PKK/YPG'li teröristlerin telsiz konuşması ortaya çıktı. Biri YPG'li biri de Iraklı olan teröristlerden birinin konuşmasında, "Yaralı ve ölümüz var. Dronelar çok ve tam isabet vuruyorlar" sözleri dikkat çekti

Son dakika haberi! Teröristlerin telsiz konuşması: Dronelar tam isabet vuruyor
HABERTURK.COM

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede üst üste darbe vurduğu PKK/YPG'li teröristlerin telsiz konuşması ortaya çıktı.

Biri YPG'li biri de Iraklı olan teröristlerin Kürtçe’nin Sorani lehçesi ile yaptıkları konuşmada örgütün aldığı yara gözler önüne seriliyor.

İki ayrı kayıtta ilk olarak şu ifadeler yer alıyor:

1- Heval xeso beni duyuyor musun?
2- Evet heval
1- Heval xeso sizde durumlar nasıl?
2- Durumalar iyi değil. Yaralı var pişmanım geldiğime.
1-Heval sizin tarafınızda Türk var mı? Var diyorlar?
2- Hayır yok.

İkinci konuşmada da şu ifadeler dikkat çekiyor:

1- Heval Baran nasılsın duyuyor musun? Size hiç ulaşamıyorum? Burada saldırı altındayız. Yaralı ölümüz var. Sen de dikkat et. Dronelar çok ve tam isabet vuruyorlar.

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