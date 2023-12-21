Son dakika haberi THY 11 seferini iptal etti!
Antalya'da, bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti. Meteoroloji'den dün yapılan bilgilendirme, Antalya için "turuncu" alarm verilmiş ve sağanak ile fırtına beklendiği duyurulmuştu
Giriş: 21.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:09
THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
GÜN İÇİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR UYARISI
DHA'da yer alan habere göre meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.