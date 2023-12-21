Son dakika haberi THY 11 seferini iptal etti! Antalya'da, bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti. Meteoroloji'den dün yapılan bilgilendirme, Antalya için "turuncu" alarm verilmiş ve sağanak ile fırtına beklendiği duyurulmuştu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:09 facebook

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