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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: THY 11 seferini iptal etti! İşte iptal edilen 21 Aralık uçak seferleri

        Son dakika haberi THY 11 seferini iptal etti!

        Antalya'da, bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti. Meteoroloji'den dün yapılan bilgilendirme, Antalya için "turuncu" alarm verilmiş ve sağanak ile fırtına beklendiği duyurulmuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:09
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        THY 11 seferini iptal etti!
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        THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

        GÜN İÇİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR UYARISI

        DHA'da yer alan habere göre meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.

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