Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı
Giriş: 23.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:32
Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattığını duyurdu.
Haksız fiyat uygulaması yapan kasapların hepsinin incelemeye alındığı belirtilirken, 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
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