Kasımpaşa yenilgisi sonrası Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavili ekibin, yeni teknik direktör için ilk adayı Abdullah Avcı...

TRT Spor'un haberine göre; Avcı ile Antalyaspor arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından harekete geçen bordo-mavili ekip, deneyimli çalıştırıcı ile bir araya geldi.

Yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alan bordo-mavili ekip, deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Taraflar, kalan detayları görüşmek için son bir kez daha bir araya gelecek. Anlaşma sağlaması halinde Avcı ile Alanyaspor maçı sonrasında sözleşme imzalanması bekleniyor.

Abdullah Avcı ile görüşmeleri, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan yürütüyor.