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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Trafik bilançosu: 38 can kaybı

        Son dakika haberi Trafik bilançosu: 38 can kaybı

        Ramazan Bayramı tatilinin 5'inci gününde trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:02
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        Trafik bilançosu: 38 can kaybı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. 339 bin 285 araç denetlendi. 21 bin 807 araca hız ve radar işlemi, 16 bin 650 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; (Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı.

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