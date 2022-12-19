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Son dakika haberi Trump'a Temsilciler Meclisi'nden kötü haber

ABD’de 6 Ocak Kongre Baskını'nı soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski başkan Trump hakkında Adalet Bakanlığı'na suçlama tavsiyelerinde bulundu. Komite kararı oy birliğiyle aldı.

Son dakika: Trump'a Temsilciler Meclisi'nden kötü haber
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ABD Temsilciler Meclisi komitesi, federal savcılardan eski başkan Donald Trump'ı 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na düzenlenen saldırıyı ateşlemedeki rolü nedeniyle 'ayaklanma' ile suçlamalarını istedi.

Demokrat Parti liderliğindeki seçim komitesi Trump'ın 'Kongre'nin resmi sürecini engelleme', 'isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak', 'ABD'yi düzenini bozmak için komplo ve ayaklanma' suçlamalarıyla da karşı karşıya kalmasını talep etti.

Komitede yapılan oylamada, 9 üyenin tamamının oyuyla Adalet Bakanlığına Trump'ın bu suçlarla suçlanması tavsiyesinde bulunulması kabul edildi.

Komitenin talebi bağlayıcı değil, ancak ABD medyasına göre Trump hakkında çok sayıda soruşturma yürüten savcılar üzerinde harekete geçme baskısını artırabilir.

Komitenin başkanı Temsilci Bennie Thompson eski başkanı demokratik sisteme olan inancı baltalamakla eleştirirken, "Bir hukuk ve demokrasi ulusu olarak hayatta kalacaksak, böyle bir olay bir daha asla olamaz" dedi.

Thompson, "İnanç kırılırsa, demokrasimiz de kırılır. Donald Trump bu inancı kırdı" diye konuştu.

Trump, karşı karşıya olduğu birçok soruşturmayı 'siyasi amaçlı' olduğunu iddia ederek reddetti. Eski başkan, Demokratların çoğunlukta olduğu 6 Ocak Komitesi'nin kendisine karşı önyargılı olduğunu söylüyor.

6 OCAKTA NELER OLMUŞTU?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski başkan Donald Trump, şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Fotoğraf: AP

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