Uğurcan Çakır için KAP bildirimi

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada ''Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Trabzonspor kaleci Muhammet Taha Tepe'nin de sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.