Ukrayna: Rusya tren istasyonunu vurdu 0:00 / 0:00

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Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

Reuters, bilginin bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanamadığını duyurdu.

TAHLİYELER İÇİN KULLANILAN BİR İSTASYON

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 44 gündür sürerken, saldırı riskinin arttığı ve devam ettiği bölgelerde tahliyeler devam ediyor.

Bu nedenle bazı istasyonlar sadece tahliye amacıyla kullanılıyor. Kramatorsk da sivillerin kenti terk etmek için kullandığı istasyonlardan birisi olarak biliniyor.