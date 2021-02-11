Vahşet! Eşini öldürüp 2 çocuğunu yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! Son dakika: Eşini öldürüp 2 çocuğunu yaraladı - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... İzmir'de vahşet! Eşini öldürüp, 2 çocuğunu yaraladı

İzmir'de feci bir olay yaşandı. Kentin Bergama ilçesinde, cinnet getiren Baykent Ü. (42),eşi Saime Ü.'yü (40) bıçaklayarak öldürüp, çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulundu. Baykent Ü. ve durumları ağır olan 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı

VAHŞET! Son dakika: Eşini öldürüp 2 çocuğunu yaraladı - Haberler
Vahşet! Eşini öldürüp 2 çocuğunu yaraladı
0:00 / 0:00
DHA

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Ü., iddiaya göre cinnet getirip, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Saime Ü.'yü öldürdü.

DHA'nın haberine göre, ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü.'yü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü.

ambulansla Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Baykent Ü.'nün, psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü.

Ölen anne Saime Ü'nün cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan kritik mesajlar!
GÜNDEMBakan Akar'dan kritik mesajlar!
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan 2021 ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Mesajınız var! Kitapçılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
GÜNDEMMesajınız var! Kitapçılar yok olma tehlikesiyle karşı ...
Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli ikinci doz aşısını oldu
GÜNDEMMHP lideri Bahçeli ikinci doz aşısını oldu
Kuzeninin mesajını deşifre edince dava açıldı - Haberler
GÜNDEMKuzeninin mesajını deşifre edince dava açıldı
Son dakika haberi: Başörtülü kadınlara saldırı davasında karar! - Haberler
GÜNDEMBaşörtülü kadınlara saldırı davasında karar!
12, 13, 14 Şubat Sevgiler Günü çiçekçiler açık mı, yasak var mı? İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü genelgesi
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı sevgililer günü genelgesi
Son dakika: KAN DONDURAN OLAY! 11 yaşındaki Ali uçurumda bulundu! - haberler -
GÜNDEM11 yaşındaki Ali nasıl öldü?
AK Parti'li Çelik: Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz
GÜNDEMÇelik: Terör devletleri kurulmasına müsaade ...
SON DAKİKA: İkinci el otoda sahte EFT oyunu! Onlarca kişiyi dolandırdılar
GÜNDEMİkinci el otoda sahte EFT ile dolandırıcılık