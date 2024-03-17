VakıfBank, Kuzeyboru'yu devirdi
Vodafone Sultanlar Ligi 26. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)
Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Begic, İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Sinem Bayazıt, Yaren Işık, Merve Atlıer)
Setler: 22-25 25-19 25-11 25-16
Süre: 91 dakika (21, 26, 22, 22)