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Son dakika haberi Van'da gri kategorideki terörist öldürüldü!

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde Başkale sorumlusu gri kategorideki "Agit" kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi.

VEFA'YA SALDIRMIŞTI! Son dakika: Gri kategorideki terörist öldürüldü
Vefa Destek Grubu'na saldıran terörist öldürüldü!
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HABERTURK.COM

Eren-1 Operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında, il jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda “GRİ” kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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