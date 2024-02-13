Yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

HASTANEYE KALDIRILAN ER ŞEHİT OLDU

3’üncü Komd. Tug. K. lığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulş. Söz. Er Adem KEL derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.