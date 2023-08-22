Son dakika haberi Yılmaz: Fiziki müdahale kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı buluyoruz" dedi.
Giriş: 22.08.2023 - 13:18 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "BM Barış Gücü askerlerince; KKTC topraklarında, KKTC vatandaşlarının kendi vatanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak, daha önce bildirimleri yapılmış Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı buluyoruz" ifadelerini kullandı