Zeytinburnu'nda bina çöktü! 0:00 / 0:00

AA

Zeytinburnu'nda, daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı gerekçesiyle boşaltıldığı belirtilen 5 katlı binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bugün saat 10.30’da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir.

Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır."

Ayrıntılar geliyor...