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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 15 yaşındaki kıza cinsel istismar! 111.5 yıl hapis istendi!
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15 yaşındaki kıza cinsel istismar! 111.5 yıl hapis istendi!

Ankara'da, 18 yaşındaki S.K. adlı kıza, 15 yaşındayken cinsel istismarda bulunup, çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan 19 yaşındaki Emre Kara için savcı, mütalaasında 111.5 yıl hapis talep etti

Son dakika haberler: 15 yaşındaki kıza cinsel istismar! 111.5 yıl hapis istendi!
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DHA

Ankara'da yaşayan S.K., 2020'deki yaz tatilinde memleketleri Haymana ilçesine bağlı Kutluhan köyünde Emre Kara ile tanışıp arkadaş oldu.

İSTİSMARCININ YANINDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre tatil sonrası Ankara'ya dönen o dönem 15 yaşında olan S.K., Ocak 2021'de evden kaçtı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu S.K.'nin, Kara'nın yanında olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİP TEHDİT ETTİ

S.K, bir süre sonra evine dönerken, Kara ise tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği uygunsuz görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bunun üzerine S.K., ailesi ile polise giderek şikayetçi oldu. Emre Kara, S.K.'ye ait uygunsuz görüntüleri önce akrabalarına gönderdi sonra da sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan Emre Kara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MAHKEMEDE BERAATİNİ İSTEDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Emre Kara (19) hakkında dava açıldı. Kara'nın Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

"İNDİRİMSİZ AYRI AYRI CEZALANDIRILMALI"

S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun ise soruşturma devam ederken sanığın zincirleme şekilde eylemlerine devam ettiğini belirterek, "Sanık sadece müvekkilimizi değil, dosya kapsamında herhangi bir taraf sıfatımız olmamasına rağmen bizlere karşı da suç işlemiş, buna yönelik olarak açılan kamu davası da hali hazırda derdest hale gelmiştir. Failin belirtilen şekilde anlatılan suça yatkın kişiliği göz önüne alınarak yine giderek artan çocuk istismarı eylemleri gözetilerek sanık hakkında herhangi bir takdiri indirimde bulunulmaksızın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"SEVGİLİLİK İLİŞKİSİYLE İSTİSMAR"

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Emre Kara'nın, S.K. ile sevgililik ilişkisi kurduktan sonra cinsel istismar suçunu cebir-tehditle zincirleme olarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını belirtti.

"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA"

Olay tarihinde 15 yaşını tamamlamamış olan S.K.'nin özgür iradesi ile serbestçe hareket etme hakkı olmadığı ve bu hakkının ihlaline yönelik olarak sanık ile yakınlarının 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediğini kaydetti.

111.5 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcı, Emre Kara'nın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111.5 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AİLE FERTLERİ İÇİN DE 10'AR YIL HAPİS İSTEDİ

Savcı, tutuksuz sanıklar Emre Kara'nın annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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