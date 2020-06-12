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6 köyü korkutan istila! Yırtıcı böcek ve kuş önlemi

Sivas'ın Zara ilçesinde, ormanlık alanı istila eden tırtıllar 6 köyü tehdit ediyor. Tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere birçok bitki zarar görürken, bölge sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Halkın şikâyetleri üzerine harekete geçen Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, pupa (ergin olmadan önceki dinlenme evresi) dönemine girmesi nedeniyle herhangi bir mücadele yapılamayan tırtıllar için kuş popülasyonunun artırılıp, yırtıcı böcekle önlem alacak

sivas tırtıl istilası
DHA

Sivas'ın Zara ilçesinde, ormanlık alandan yerleşim alanlarına gelen tırtıllar 6 köyü tehdit ediyor. Bölge sakinlerinin tedirgin eden tırtıllarla ilgili harekete geçen Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, bölgede kuş popülasyonunun artırıp, yırtıcı böcek salınarak önlem almaya hazırlanıyor.

Zara'da ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtıllar bölge halkını tedirgin ediyor. Sürekli üreyen tırtıllar ayrıca bölgede bulunan bitki örtüsüne de zarar veriyor. Kardere, Evrencik, Söğütözü, Bolucan, Aşağımescit ve Çaypınar köyleri ile mezralarının da olumsuz etkilendiği tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere birçok bitki de zarar gördü. Bölge sakinlerinin endişeli bekleyişi ise sürüyor. Gün geçtikçe köylere yaklaşan tırtıllardan bölgede mangal kömürü üretimi yapan 5 aileden oluşan yaklaşık 100 kişinin yaşam alanı da olumsuz etkileniyor.

'YIRTICI BÖCEK VE KUŞ TÜRÜNÜ DOĞAYA SALACAĞIZ'

Bölgede çalışma başlattıklarını belirten Orman Şube Müdür Yardımcısı Uğur Arıcan, "Geçen yıllarda da Altın Kelebek adındaki tırtılın zararına rastlanılmıştı. Yine aynı durumla karşılaşıldı. Şu an itibariyle bu tırtıllar toprağa indi. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bölgede arıcılık faaliyetleri olduğu için kimyasal mücadele de yapamıyoruz. Kimyasal mücadele bunlara zarar veriyor. Biz ancak kuş yuvası asarak önlem alacak ve yırtıcı böcek türünü doğaya salacağız. Bu şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Bu tırtıl tüm meşe ormanlarımızda görünen bir böcektir. Bu böcek meşelerin çiçeklerini yiyerek zarar verir. İnsanlarda ise sadece kaşıntı yapar. Onun dışında herhangi bir zararı yoktur. Ağaçları ise kurutmaz, sadece zayıflatır" dedi.

Arıcan, tırtılların bir süre sonra kelebeğe dönüşeceklerini ifade etti.

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