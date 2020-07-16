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Son dakika haberi! Ankara'da sit alanında yangın!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sit alanı olan Polatlı Höyük'te yangın çıktı. Vatandaşlar alevlerin çevredeki dükkanlara sıçramaması için yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü

Ankara
İHA

Olayda, Polatlı ilçe merkezinde sit alanı olan höyükte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Vatandaşlar alevlerin çevredeki dükkanlara sıçramaması için yangına müdahale etti.

İHA'nın haberine göre, üstü tamamen kuru otlarla kaplı olan höyükteki yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre sakinleri, Polatlı Höyük'ün madde kullananların yuvası haline geldiğini, yangını da onların çıkarttığını iddia ettiler.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Koruma altında olan höyük, 200 metre çapında ve 25 metre yüksekliğinde olup, 1949 yılında Seton Lloyd ve Nuri Gökçe tarafından bir kazı esnasında bulundu.

Yapılan kazılarda 31 yerleşim katında erken, orta ve geç Tunç Çağı (M.Ö. 3000-1200) yerleşimleri tespit edildi. Bugün Gordion Müzesi'nde sergilenen höyükten çıkan eserler, aynı dönem Gordion eserleri ile büyük benzerlik gösteriyor.

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