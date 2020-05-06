AA

İlçede tiner dolumu yapan bir tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamaların meydana geldiği yangını, itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı.

AA'nın haberine göre, yangının çıktığı sırada iş yerinde çalışan 5 kişiden üçü dışarı çıkmayı başardı. Dışarı çıkamayan Hasan Basri Özen (18) ve kimya mühendisi Tolga Alıcı (34) hayatını kaybetti.

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, olay yerinde incelemelerde bulundu.