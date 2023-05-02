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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı! Büyük acı! - Adana haberleri
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Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı! Büyük acı!

Adana'da eski damadı 44 yaşındaki Uğur Doğan tarafından öldürülen 68 yaşındaki Şerife Yıldız ile kızı 28 yaşındaki Sümeyye Ergin, gözyaşları arasında toprağa verildi. Şerife Yıldız´ın imam olan oğlu Ali Yıldız, "Acımız çok büyük. Yaklaşık 14 yıldır imamım ve belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım. İki cenaze namazını yan yana ilk defa kıldırıyorum. Yükümüz ağır" diye konuştu. Çifte cinayetin ardından intihar eden şüpheli Uğur Doğan da köyünde toprağa verildi

Son dakika haberler: Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı! Büyük acı! - Adana haberleri
DHA

Adana'da olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi´nde meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Uğur Doğan (44), şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen ocak ayında boşandığı eşi Rahime Yıldız'ın (41) annesi Şerife Yıldız'ın (68) yaşadığı müstakil eve gitti.

SİLAHIYLA KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre Doğan, o sırada bahçede ekmek pişiren eski kayınvalidesi Şerife Yıldız, baldızı Sümeyye Ergin (28) ile yengesi Cennet Yıldız´a tabancayla kurşun yağdırdı.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

Rahime Yıldız panikle evin bahçesinden kaçarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın ardından Uğur Doğan, eve girip başına tabanca ile ateş etti.

KAYINVALİDESİ VE BALDIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Adrese gelen sağlık görevlileri Şerife Yıldız, Sümeyye Ergin ve Uğur Doğan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsileri tamamlanan Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Ergin´in cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Akkuyu Mahalle Mezarlığı´na götürüldü. Şerife Yıldız´ın imam olan oğlu Ali Yıldız, cenaze namazını kıldırmak için mezarlığa geldi.

"GÖZYAŞLARI İÇİNDE NAMAZI KILDIRDI"

Yıldız, "Acımız çok büyük. Yaklaşık 14 yıldır imamım ve belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım. İki cenaze namazını yan yana ilk defa kıldırıyorum. Yükümüz ağır. Annemi de kız kardeşimi de çok seviyorum. Allah onların günahlarını affetsin" dedi. Yıldız, gözyaşları arasında anne ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Ergin, yan yana defnedildi.

"SANA AKIL VERENLER BUNLAR´ DEMİŞ"

Öte yandan Uğur Doğan´ın, olaydan saatler önce eski eşinin yaşadığı siteye gidip, çocukları A.D. (17), M.D. (11) ile E.N.D.´yi (5) yanına aldığı ortaya çıktı. Doğan´ın, otomobildeki çocuklarını "Ben bir yere gideceğim" diyerek yol kenarında indirdiği, daha sonra da Şerife Yıldız´ın evine gittiği öğrenildi.

Doğan´ın evin bahçesine girdiğinde eski eşine, "Sana akıl verenler bunlar. Onlara günlerini göstereceğim" deyip, tabancayı ateşlediği belirtildi. Doğan´ın cenazesi de yakınları tarafından alınarak Kızılkaş Mahallesi´nde toprağa verildi.

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