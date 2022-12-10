Arkadaşlarının yanına gitti! İki kişiyi öldüren soru! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da olay, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Gazi, hobi bahçesinde 2 arkadaşıyla birlikte Dünya Kupası maçını izleyen Ercan Bayram'ın (32) yanına geldi.

3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI Hayatını kaybeden Ertan Şahbaz. DHA'da yer alan habere göre bir süre oturan Furkan Gazi ile Ercan Bayram arasında tartışma çıktı. Aracından tabancasını alan Furkan Gazi, Ercan Bayram ve yanında oturan arkadaşları Ertan Şahbaz ve Deniz K.'ye birer el ateş etti. 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Furkan Gazi ise otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ercan Bayram ve Ertan Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan Deniz K. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI Hayatını kaybeden Ercan Bayram. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Gazi'nin otomobilinin plakasını tespit etti. İstanbul yönüne gitti belirlenen otomobil, İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Yalova yakınlarında durduruldu. Gözaltına alınan Furkan Gazi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.