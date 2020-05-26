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Azerbaycan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelerek "evlilik veya ticaret" vaadiyle 1 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapan 3 dil bilen kadın, Ankara'da yakalandı.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, Azerbaycan'da aranan Halide M'nin sekiz yıl önce Türkiye'ye gelerek birçok kişiyi dolandırdığını tespit etti.



Rusya'daki iyi bir üniversiteden mezun olan Azerbaycan uyruklu Halide M.'nin 3 yabancı dil bildiği, annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı belirlendi. Halide M.'nin, üyesi olduğu Azeriler Dayanışma Derneği'ni kullanarak iletişime geçtiği mağdurları "evlilik ve ticaret yapmak" vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.

GÜVENLERİNİ KAZANMAK İÇİN EVLİLİK VADETMİŞ

Dolandırdığı mağdurlarına kendisini Azerbeycan'da üst düzey bürokrat olarak tanıtan Halide M'nin Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceğini söylediği ve güvenlerini kazanmak için onlara evlilik vadettiği öğrenildi.

Tuzağına çektiği mağdurları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ve paralarını aldıktan sonra izini kaybettirdiği belirlenen Halide M.'nin 8 yıl içerisinde sürekli adres değiştirdiği de tespit edildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Halide M.'nin evine temizliğe giden kadını belirleyerek takibe aldı. Temizlik işçisinin, şüphelinin evini temizlemeye gitmesinin ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, Halide M.'yi yakaladı.

ALİYEV'İN KIZININ ADINI DA KULLANMIŞ

DNA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadeleri ve yaptıkları inceleme sonrası şüphelinin, kendisini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını söylediğini de belirledi.

'60-65 BİN LİRA DOLANDIRILDIM'

Leyla Aliyev ile birlikte çekilen fotoğrafları bu kişilere gösteren ve ortak ticaret yapma bahanesiyle paralarını alıp kaçan Khalıda M.'nin mağdurlarından Ankara'da çelik kasa işiyle uğraşan Levent Sonat, Azeri kadının internetten iş yerinin numarasını bularak Çankaya'da kendisini bir iş yerine davet ettiğini ve çelik kasa yaptırarak ofis mobilyalarını aldırdığını söyledi. Sonat, Khalida M.'nin kendisine Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak olduğunu ve kasalarda 50 milyon doları muhafaza edeceklerini söylediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıldır paramın peşindeyim 60-65 bin lira dolandırıldım. Kasalarımız çok maliyetlidir. Mağdur olduk. Bir arkadaşımızı da evlenme vaadiyle bir diğerini de ceviz ticareti yaparak dolandırmış. İş yerini de kiralarken Leyla Aliyev'in adını kullanarak aldı. Paramı istedim ancak beni sürekli oyaladı. 'Aliyev seni Azerbaycan´a bekliyor, paranı vereceğiz' diye oyaladı. Bir gün beni görüntülü aradı ve dolarları gösterdi, Leyla Aliyev'in kendisine bu paraları verdiğini söyledi. O günden sonra bir daha buluşamadım. Ben Leyla Aliyev ile ortak olduğunu söyleyince inandım. Azerbaycan Büyükelçiliği'ne sordum ama Aliyev'in kızının böyle bir iş ile uğraşacağını söylemediğini belirtti. Ancak gösterdiği fotoğrafla da bakanlarla yemek üst düzey insanlarla fotoğrafları vardı. Benim kandırılmak, dolandırılmak, ağrıma gidiyor" dedi.